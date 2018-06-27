Перевод с карты на карту. Налоги—2018 и фейки

С начала июня пользователей соцсетей будоражит «новость» о введении с 1 июля налога за перевод с карты на карту. Помня, как еще недавно Кабмин предупреждал о грядущих непопулярных мерах, многие россияне приняли этот вброс за чистую монету.

Среди возмущенных комментариев к «новости» был, например, такой: «Кошмар! Я каждую неделю перевожу дочери деньги на карманные расходы, а теперь с этих денег будут списывать 13%!»

Поводом для дезинформации граждан послужили поправки в Налоговый кодекс, которые вступают в силу 1 июля. Новость обрастала деталями как снежный ком, катящийся с горы. К налогу на переводы добавились детали. Например, что налоговики станут отслеживать движение средств физических лиц между банковскими картами. Ком покатился дальше, и 13% при переходе денег между картами уже обещают списывать автоматически.

Как известно, ложь легче всего продать, если в ней есть доля правды, а в данном случае она есть. Фантазеры, взбудоражившие пользователей сети, придавали достоверность своим сообщениям, ссылаясь на действительно существующую поправку ст. 86 Налогового кодекса. Вот только там нет речи об усилении контроля над переводами физлиц с карты на карту.

Однако поправками налоговикам и в самом деле дали право получать информацию о движении денежных средств, принадлежащих физическим лицам. И это не удивительно на фоне повысившегося в последнее время внимания властей к тсамозанятым гражданам, которые до сих пор избегали уплаты налогов, а теперь их пытаются привлечь к этой обязанности. Отсюда в сообщениях появился вывод, что теперь ФНС якобы будет начислять налог тем, кто не сумел доказать, что появившиеся на счету деньги не являются доходом.

Финансовые учреждения действуют в строгом соответствии с законодательством, где, в том числе, говорится, что банки должны предоставлять ФНС информацию о своих клиентах (та же статья 86 НК). Но вопрос обязательно должен быть мотивированным, то есть налоговики должны обосновать в запросе свои подозрения о незадекларированных доходах.

В поправленном кодексе требований к банкирам регулярно сообщать сведения о каждом своем клиенте, нет. Некоторые эксперты предположили, что все эти июньские сообщения — очередные вбросы с целью подрыва доверия граждан к финансовой системе страны.