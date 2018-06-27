США опасаются российских радийщиков

Те, кто в случае военного конфликта эффективнее использует средства электромагнитного излучения (ЭМИ), получат преимущество, объяснили в американском Центре по оценке и изучению опыта боевых операций армии.

Специалисты предложили представить, что на поле боя американцам придется столкнуться с Россией или Китаем. С большой долей вероятности эти страны используют в качестве козыря средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В этом случае получает преимущество та сторона, которая сможет эффективнее эти средства использовать.

В то же время Штаты уделяют большое внимание своей системе глобального позиционирования. Но она слишком слаба. Ее сигнал способно заглушить оборудование, доступное даже тем странам, вооруженные силы которых не могут сравниться по силе с американскими.