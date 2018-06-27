Сроки строительства домов по реновации сократят на 80 дней

Столичные власти намерены до конца года сократить сроки строительства многоквартирных домов в рамках реновации на 80 дней. Это может произойти за счет ускорения административных процедур.

Конкретно речь идет о таких процедурах, как получение ордера на проведение земляных работ и инженерных взысканиях. Пока такая возможность только прорабатывается. Существующие сроки могут сократить на 80 дней и восемь процедур. В итоге пройти все административные процедуры для строительства можно будет за 538 дней. Всего будет 63 процедуры.

Для сравнения, в прошлом году для строительства многоквартирного дома надо было пройти 91 процедуру или потратить на это примерно 927 дней.

Ранее стало известно, что первую ветхую пятиэтажку снесут в рамках реновации до конца 2018 года. До этого же времени власти планируют переселить десять тысяч человек.

Всего в проект вложено 400 миллиардов рублей.