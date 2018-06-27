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12:20   27 Июня 2018
Россия

Сроки строительства домов по реновации сократят на 80 дней

Сроки строительства домов по реновации сократят на 80 дней

Столичные власти намерены до конца года сократить сроки строительства многоквартирных домов в рамках реновации на 80 дней. Это может произойти за счет ускорения административных процедур.

Конкретно речь идет о таких процедурах, как получение ордера на проведение земляных работ и инженерных взысканиях. Пока такая возможность только прорабатывается. Существующие сроки могут сократить на 80 дней и восемь процедур. В итоге пройти все административные процедуры для строительства можно будет за 538 дней. Всего будет 63 процедуры. 

Сроки строительства домов по реновации сократят на 80 дней

Для сравнения, в прошлом году для строительства многоквартирного дома надо было пройти 91 процедуру или потратить на это примерно 927 дней.

Ранее стало известно, что первую ветхую пятиэтажку снесут в рамках реновации до конца 2018 года. До этого же времени власти планируют переселить десять тысяч человек. 

Всего в проект вложено 400 миллиардов рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #жилье #общество #реновация #москвасейчас
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