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11:54   27 Июня 2018
Россия

Лондон пытается влиять на ОЗХО по делу Скрипалей, заявили в посольстве РФ

Лондон пытается влиять на ОЗХО по делу Скрипалей, заявили в посольстве РФ

В дипведомстве также напомнили, что власти Великобритании до сих не предоставили никаких веских доказательств по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также Лондон пытается навязать собственное мнение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на спецсессии стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия. Заявление опубликовано на странице посольства в твиттере.

В середине апреля ОЗХО обнародовала данные по итогам расследования отравления в британском Солсбери. Тип вещества определили, но не назвали в открытой части доклада. Полная версия документа также не опубликована. Лондону это не помешало заявить, что организация тем самым якобы подтвердила факт отравления Скрипалей «Новичком».

В минувший вторник Великобритания среди участников специальной конференции опубликовала проект о расширении полномочий ОЗХО. Предлагается наделить организацию правом указывать виновных при отравлении химоружием. Главы делегаций России, Ирана и Сирии выдвинули требование о проведении дискуссии по этому поводу.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #политика #весь мир #озхо #солсбери #дело скрипалей
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