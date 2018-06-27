Лондон пытается влиять на ОЗХО по делу Скрипалей, заявили в посольстве РФ

В дипведомстве также напомнили, что власти Великобритании до сих не предоставили никаких веских доказательств по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также Лондон пытается навязать собственное мнение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на спецсессии стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия. Заявление опубликовано на странице посольства в твиттере.

“Deception” is perhaps the word of a day. Has the UK ???????? presented any hard evidence for the so-called “Skripals case”? No. They embroiled their allies in the blatant campaign against ????????. Now they try to drag the #OPCW in their games at the 4th special session of the CSP pic.twitter.com/n1zd2L95tw — Russian Embassy in NL???????????????? (@rusembassynl) June 27, 2018

В середине апреля ОЗХО обнародовала данные по итогам расследования отравления в британском Солсбери. Тип вещества определили, но не назвали в открытой части доклада. Полная версия документа также не опубликована. Лондону это не помешало заявить, что организация тем самым якобы подтвердила факт отравления Скрипалей «Новичком».

В минувший вторник Великобритания среди участников специальной конференции опубликовала проект о расширении полномочий ОЗХО. Предлагается наделить организацию правом указывать виновных при отравлении химоружием. Главы делегаций России, Ирана и Сирии выдвинули требование о проведении дискуссии по этому поводу.