В результате инцидента пострадали три человека, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области и перевернулся на крышу. Это произошло в 40 километрах от Нижнеудинска. Пожара не последовало. На борту находились два пилота и пассажир. Они получили легкие травмы, не требующие госпитализации.

Судно принадлежит ООО «Феникс». У компании заключен договор о мониторинге противопожарной обстановки в регионе. Экипаж выполнял очередной облет лесов.