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ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

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11:47   27 Июня 2018
ЧП

Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области

В результате инцидента пострадали три человека, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области и перевернулся на крышу. Это произошло в 40 километрах от Нижнеудинска. Пожара не последовало. На борту находились два пилота и пассажир. Они получили легкие травмы, не требующие госпитализации.

Судно принадлежит ООО «Феникс». У компании заключен договор о мониторинге противопожарной обстановки в регионе. Экипаж выполнял очередной облет лесов.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ан-2 #чп #иркутская область #жесткая посадка
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