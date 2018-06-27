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11:38   27 Июня 2018
Россия

Силуанов: Индексировать пенсии работающим пенсионерам пока нецелесообразно

Силуанов: Индексировать пенсии работающим пенсионерам пока нецелесообразно

Об этом министр финансов Антон Силуанов РФ заявил, выступая на заседании Совета Федерации.

Политик пояснил, что на фоне роста реальных доходов индексировать пенсии работающим пенсионерам пока что не является целесообразным. По данным Минфина, они имеют более высокие темпы роста в оплате работы, чем прогнозировало министерство. Ведомство не планирует менять данного подхода на фоне будущей пенсионной реформы.

Накопленную индексацию рассмотрят при выходе окончательном расчете пенсионера. Силуанов полагает, что такой подход имеет основания на фоне роста реальных доходов. Менять эту концепцию пока что нецелесообразно, заключил министр.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #минфин #общество #пенсионная реформа #силуанов #индексаци пенсий
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