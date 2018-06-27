Учебный самолет разбился на юго-востоке Турции
Об этом пишет агентство Anadolu.
Учебный самолет разбился в провинции Адыяман в районе Бесни. Пилот не выжил.
На место крушения направились пожарные, медики и спасатели. Они и нашли погибшего пилота. Самолет принадлежал университету в городе Газиантеп, факультету аэронавтики. Ректор университета Али Гюра рассказал, что два учебно-тренировочных самолета вылетели из аэропорта Газиантепа. Один из них потерпел крушение, а другой благополучно вернулся.
Пилоты проходили летную практику в рамках учебного курса. О причинах катастрофы не сообщается, началось расследование.