Новая разметка на на путепроводе Марк ускорила движение в Москве

Благодаря переразметке дорог столичного путепровода Марк, движение в городе ускорилось на 15 минут.

Путепровод Марк пролегает в Лианозовском районе Северо-Восточного административного округа и является единственным путем для проезда через Савеловское направление железной дороги в 7-километровом радиусе.

Из-за неудобной разметки каждое утро и вечер в Москве образовывались пробки, причиной тому было «бутылочное горлышко», которое сдерживало поток машин на Дмитровском шоссе и Дубнинской улице. Как следствие затор образовывался и для тех, кто направлялся в центр города, и для выезжающих в область, сообщает «Вечерняя Москва».

Теперь проблему ликвидировали и движение значительно ускорилось. Новая схема разметки дорожного полотна ликвидировала узкие проезды, дорога разделили по четыре полосы на каждое направление. Для выезда с особо нагруженных направлений Дубнинской улицы и Лианозовского проезда создали допряды, благодаря чему сократилось число аварий на пересечении дорог.

Помимо этого появились дополнительные выезды в область на проспекте Маршала Жукова и улице Мневники, перераспределение потока машин ускорило движение на путепроводе. Для безопасного съезда с дублера была выделена отдельная полоса разгона.

Особо проблематичным был участок около улицы Демьяна Бедного, где дорога значительно сужалась, автомобили были вынуждены перестраиваться и постоянно возникали аварийные ситуации и заторы движения. Чтобы ликвидировать эту ситуацию на дороге, сделали четыре общие полосы.

В столице с 2014 года действует проект оптимизации автодвижения, за последние четыре года было исправлено около ста узких участков, а до начала 2019 года в Москве переразметят еще десятки востребованных путепроводов.