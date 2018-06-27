Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко на саммите Украина — Евросоюз в июле планирует согласовать пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции страны в ЕС. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, ежегодно экспорт украинских товаров и услуг в Европу вырастает практически на треть. Он отметил, что на настоящий момент доля рынка ЕС в торговле Украины составляет 42%.

Ранее стало известно, что Евросовет утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро.