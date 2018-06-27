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Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

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11:12   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко на саммите Украина — Евросоюз в июле планирует согласовать пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции страны в ЕС. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, ежегодно экспорт украинских товаров и услуг в Европу вырастает практически на треть. Он отметил, что на настоящий момент доля рынка ЕС в торговле Украины составляет 42%.

Ранее стало известно, что Евросовет утвердил решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро.

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Автор: Вячеслав Каширин
#евросоюз #ес #порошенко #экономика #ближнее зарубежье
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