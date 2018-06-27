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11:18   27 Июня 2018
Россия

Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

Изменения подразумевают профицит (превышение доходов над расходами) в федеральном бюджете в размере 0,5% к ВВП.

Доход в бюджете увеличится на 1,815 триллиона рублей. Общая сумма составит до 17,073 триллиона рублей (чуть больше 17% к ВВП). Расходы увеличатся на 61,9 миллиарда рублей (общая сумма — до 16,591 триллиона). Дефицит бюджета поменяется профицитом.

Ранее правительство планировало объем ВВП почти на 97,5 триллионов рублей. Теперь — до 98,234 триллиона рублей. Уровень инфляции в год снизится с четырех до 2,8%. Предел государственного долга внутри страны также снижается — с 10,5 до 10,28 миллиарда рублей. Внешний госдолг снизится до 61,9 миллиарда долларов.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов не исключил, что профицит в бюджете будет преобладать и в 2019 году, если сохранятся цены на нефть и газ. Также министр заявил о росте реальных зарплат населения на 6,3%.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #силуанов #профицит бюджета
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