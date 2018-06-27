Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

Каракас считает, что санкции ЕС противоречат международному праву и показывают подчиненность объединения политическим интересам США.

Об этом говорится в пресс-релизе венесуэльского МИДа.

Совет Евросоюза в понедельник, 25 июня, ввел санкции против некоторых членов венесуэльского правительства и лиц, занимающих высокие посты в Верховном суде. Европейцы считают, что те повинны в нарушении прав человека и подрыве демократии во время проведения президентских выборов в стране 20 мая.

В среду заместитель главы МИД Иван Хиль передал дипломатам из ЕС ноту протеста. Власти Венесуэлы подчеркнули, что воспринимают европейские санкции как попытку нарушить мир и стабильность в южноамериканской стране и создать тяжелые условия для местных жителей. Поэтому Каракас в очередной раз призывает объединение прекратить враждебную политику против Венесуэлы и уважать ее суверенитет.

Евросоюз в январе текущего года уже вводил санкции против некоторых высокопоставленных венесуэльцев. Ограничения предполагали заморозку активов и запрет на въезд в страны объединения.