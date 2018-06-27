Новака пригласят в Совет федерации для обсуждения цен на бензин

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что на следующее заседание Совета федерации будет приглашен министр энергетики Александр Новак.

По словам спикера, сенаторов интересует, как Минэнерго намерено справляться с проблемой роста цен на топливо концептуально.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин и дизельное топливо в России. По его словам, этому поспособствовала девальвация рубля, подорожание нефти, а также «непривлекательность переработки» в стране.