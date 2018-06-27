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Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

 Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

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 Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

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11:00   27 Июня 2018
Россия

Новака пригласят в Совет федерации для обсуждения цен на бензин

Новака пригласят в Совет федерации для обсуждения цен на бензин

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что на следующее заседание Совета федерации будет приглашен министр энергетики Александр Новак.

 

По словам спикера, сенаторов интересует, как Минэнерго намерено справляться с проблемой роста цен на топливо концептуально.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин и дизельное топливо в России. По его словам, этому поспособствовала девальвация рубля, подорожание нефти, а также «непривлекательность переработки» в стране.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #совфед #новак #бензин
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