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 Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

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11:04   27 Июня 2018
Россия

Силуанов заявил о росте реальных зарплат россиян на шесть процентов

Силуанов заявил о росте реальных зарплат россиян на шесть процентов

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что рост отечественной экономики в этом году составит 2,1%.

На заседании Совфеда политик также заявил, что увеличение реальных зарплат россиян составит 6,3%. Правительство отмечает снижение инфляции относительно плановых значений. В Минфине планировали держать ее на уровне 4%.

Рост экономики идет большими темпами. Помимо увеличения промышленного производства, увеличиваются и доходы населения, отметил Силуанов. В текущем году рост зарплат министерство оценивает на 6,3%.

«Рост экономики в текущем году — 2,1%", — заявил глава Минфина.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #минфин #общество #силуанов #рост зарплат
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