Силуанов заявил о росте реальных зарплат россиян на шесть процентов

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что рост отечественной экономики в этом году составит 2,1%.

На заседании Совфеда политик также заявил, что увеличение реальных зарплат россиян составит 6,3%. Правительство отмечает снижение инфляции относительно плановых значений. В Минфине планировали держать ее на уровне 4%.

Рост экономики идет большими темпами. Помимо увеличения промышленного производства, увеличиваются и доходы населения, отметил Силуанов. В текущем году рост зарплат министерство оценивает на 6,3%.