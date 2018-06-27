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11:17   27 Июня 2018
Россия

Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

В Иркутской области придумали новое наказание для тех, кто не платит алименты. Осужденных устраивают работать в приюты для животных, поскольку это воспитывает чувство ответственности.

Об это пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро ФСИН РФ.

Согласно закону, если осужденный не трудоустроен к исправительным работам, ему назначают место работы с учетом характера преступления, состояния здоровья и профессии.

Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

Осужденные, работающие помощниками по уходу за животными, убирают в вольерах, кормят и выгуливают собак.

По словам представителя местного ГУФСИН, это оказывает сильнейший воспитательный эффект. Практически все, кто ухаживает за брошенными собаками, начинают ответственнее относиться и к своим родительским обязанностям.

В Иркутской области с начала года осудили 382 человека за неуплату алиментов. Они могут не только заботиться о животных, но также стать дорожными рабочими, озеленителями и уборщиками.

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Автор: Виктория Разумовская
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