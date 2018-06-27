Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

Ночью со вторника на среду шесть украинских моряков, которые полтора года находились в Греции без права выезда, вернулись на родину, сообщает глава МИД Украины Павел Климкин.

Политик назвал это хорошей утренней новостью и отметил работу украинских дипломатов.

«Длительная, сложная, но результативная работа консулов», — написал он в Twitter.

Речь идет об экипаже украинского судна RS 300-97, которые около 1,5 года находились на греческой территории без права выезда.

Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.

По словам министра, украинская дипмиссия продолжает работать по линии возвращения всех задержанных украинских моряков домой.