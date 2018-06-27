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 Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

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10:57   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

Ночью со вторника на среду шесть украинских моряков, которые полтора года находились в Греции без права выезда, вернулись на родину, сообщает глава МИД Украины Павел Климкин.

Политик назвал это хорошей утренней новостью и отметил работу украинских дипломатов.

«Длительная, сложная, но результативная работа консулов», — написал он в Twitter.

Речь идет об экипаже украинского судна RS 300-97, которые около 1,5 года находились на греческой территории без права выезда.

По словам министра, украинская дипмиссия продолжает работать по линии возвращения всех задержанных украинских моряков домой.

 

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #греция #общество #весь мир #моряки
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