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 Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

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 Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

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10:47   27 Июня 2018
Весь мир

Глава Чехии Милош Земан принял новое правительство

Глава Чехии Милош Земан принял новое правительство

Президент Чехии Милош Земан принял состав нового правительства во главе с миллиардером и новым премьером Андреем Бабишем.

В кабмин утвердили 10 министров от возглавляемого Бабишем движения ANO, а также четыре министра от социал-демократов, чей лидер Ян Гамачек совмещает службу на двух постах: глав МВД и МИД.

Земан пожелал всем министрам успехов. Он рассчитывает, что политики заслужат доверие в парламенте и поспособствуют развитию страны.

Чешский лидер повторно назначает на пост главы правительства Бабиша. После назначения премьер выполнил первое распоряжение президента об организации нового кабинета министров. Земан одобрил всех кандидатур в среду, 27 июня.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #чехия #земан #общество #весь мир
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