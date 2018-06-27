Глава Чехии Милош Земан принял новое правительство

Президент Чехии Милош Земан принял состав нового правительства во главе с миллиардером и новым премьером Андреем Бабишем.

В кабмин утвердили 10 министров от возглавляемого Бабишем движения ANO, а также четыре министра от социал-демократов, чей лидер Ян Гамачек совмещает службу на двух постах: глав МВД и МИД.

Земан пожелал всем министрам успехов. Он рассчитывает, что политики заслужат доверие в парламенте и поспособствуют развитию страны.

Чешский лидер повторно назначает на пост главы правительства Бабиша. После назначения премьер выполнил первое распоряжение президента об организации нового кабинета министров. Земан одобрил всех кандидатур в среду, 27 июня.