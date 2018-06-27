Путин поздравил участников форума «Территория смыслов на Клязьме»

На сайте Кремля опубликовано поздравление участников форума президентом России Владимиром Путиным.

Политик отметил, что мероприятие даст основу для созданиях «смелых, новаторских» предложений, которые можно будет применить на практике. По мнению Путина, участниками форума является творческая и энергичная молодежь с различных субъектов РФ.

Юноши смогут продемонстрировать свой потенциал, уверен президент, а также найти единомышленников.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит уже в четвертый раз. Мероприятие продлится с 27 июня по 12 августа. В этот раз в нем примут участие более шести тысяч человек. Форум поделен на шесть тематических смен.