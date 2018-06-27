Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал генсеку ООН Антониу Гутерреша о том, что делает Москва, чтобы достигнуть мирного урегулирования конфликта в Сирии и в других странах Ближнего Востока. Их встреча прошла в понедельник в Нью-Йорке.

Он отметил, что у коллективной работы под эгидой ООН нет других альтернатив. Специалисты стараются привести в порядок международные отношения, а также помочь преодолеть острые военно-политические конфликты.

Кроме того, генсек и замглавы МИД поговорили о проблемах мировой политики. Вершинин заявил, что Россия всегда готова поддержать генерального секретаря. Также он отметил ключевую роль ООН в согласовании решений по актуальным вопросам.