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 Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии
Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

 Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках
Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

 Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков
Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

 Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии
10:53   27 Июня 2018
Весь мир

Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал генсеку ООН Антониу Гутерреша о том, что делает Москва, чтобы достигнуть мирного урегулирования конфликта в Сирии и в других странах Ближнего Востока. Их встреча прошла в понедельник в Нью-Йорке.

Он отметил, что у коллективной работы под эгидой ООН нет других альтернатив. Специалисты стараются привести в порядок международные отношения, а также помочь преодолеть острые военно-политические конфликты.

Кроме того, генсек и замглавы МИД поговорили о проблемах мировой политики. Вершинин заявил, что Россия всегда готова поддержать генерального секретаря. Также он отметил ключевую роль ООН  в согласовании решений по актуальным вопросам.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #оон #мид рф #гуттереш
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