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10:35   27 Июня 2018
Весь мир

Польский премьер предложил пересмотреть закон о холокосте

Польский премьер предложил пересмотреть закон о холокосте

Премьер Польши Матеуш Моравецкий  предложил отменить уголовное наказание за обвинение Польши и граждан страны  в преступлениях Холокоста. С просьбой внести поправки в закон об Институте Национальной Памяти он обратился к маршалу Сейма.

По словам шефа канцелярии премьера Михала Дворчика, это делается для того, чтобы не отвлекаться от истинных целей, которые преследует закон. А именно — «защита доброго имени Польши и исторической правды».

Дворчик отметил, что у Польши есть и более эффективные инструменты — гражданско-правовые.

Согласно закону, оштрафовать или осудить на три года могут любого, кто употребил выражение «польские лагеря смерти» и другие фразы, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Также в Польше наказывают за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни. Ему подвергаются те, кто «публично, вопреки фактам, отрицает» перечисленные в нем преступления.

На данный момент по этому закону еще никого не осудили.

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Автор: Виктория Разумовская
#польша #политика #общество #сейм #холокост #моравецкий
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