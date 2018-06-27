Мы в соц.сетях:
Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

 Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках
Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

 Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков
Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

 Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии
Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

Поправки в федеральный бюджет одобрили в Совфеде

 Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках

Осужденные за неуплату алиментов в Иркутске будут заботиться о собаках
Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

 Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков

Климкин анонсировал возвращение на Украину арестованных в Греции моряков
Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

Венесуэла вручила ноту протеста европейским послам из-за санкций

 Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии

Вершинин проинформировал Гутерреша об усилиях РФ для урегулирования в Сирии
10:18   27 Июня 2018
Россия

Россельхознадзор задержал 20 тонн токсичного арахиса из Китая в Приморье

Россельхознадзор задержал 20 тонн токсичного арахиса из Китая в Приморье

Об аресте ядовитого продукта сообщили в пресс-службе ведомства.

Поставка ореха  арестована из-за нарушения качества: высокий уровень опасного для человека токсичного элемента кадмий. В данный момент решается вопрос транспортировки груза обратно в Китай, либо его уничтожения. 

В Россельхознадзоре объяснили, что кадмий появляется в орехе из-за того, что при его выращивании в почву удобряют чрезмерным количеством фосфата для быстрого роста продукта. Токсичный элемент входит в состав  кумулятивного вида яда и накапливается в человеческом организме до критической дозы.

Напомним, ранее некачественный арахис поступил во Владивосток из Индии, только тогда продукт был заражен карантинным вредителем. Товар был запрещен и отправлен обратно поставщику.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #китай #общество #весь мир #яд #токсины #арахис
Выбор редакции
Может быть, Ричард выберет тебя Россия
Может быть, Ричард выберет тебя
Возьмите кота-солнце!
11:16   27 Июня 2018
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским Россия

Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским

19:19   26 Июня 2018
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Самое читаемое
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Хорватия, обыграв Исландию, вышла в плей-офф с первого места

Хорватия, обыграв Исландию, вышла в плей-офф с первого места

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова