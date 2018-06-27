Россельхознадзор задержал 20 тонн токсичного арахиса из Китая в Приморье

Об аресте ядовитого продукта сообщили в пресс-службе ведомства.

Поставка ореха арестована из-за нарушения качества: высокий уровень опасного для человека токсичного элемента кадмий. В данный момент решается вопрос транспортировки груза обратно в Китай, либо его уничтожения.

В Россельхознадзоре объяснили, что кадмий появляется в орехе из-за того, что при его выращивании в почву удобряют чрезмерным количеством фосфата для быстрого роста продукта. Токсичный элемент входит в состав кумулятивного вида яда и накапливается в человеческом организме до критической дозы.

Напомним, ранее некачественный арахис поступил во Владивосток из Индии, только тогда продукт был заражен карантинным вредителем. Товар был запрещен и отправлен обратно поставщику.