Создается впечатление, что никаких доказательств вовсе нет, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Штатах в 2016 году, заявил, что защите компании Concord Management and Consulting предоставят доказательства по делу только в том случае, если ее владелец, российский бизнесмен Евгений Пригожин, лично предстанет перед судом.

Обвинители, пишет Bloomberg, опасаются, что руководство компании использует полученные улики против США. Попытается помешать их борьбе против «криминальной деятельности в России и во всем мире».

Кошкин, однако, считает, что Мюллер преследует немного другую цель. В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) эксперт предположил, что обвинение просто пытается скрыть собственные ошибки.

Дело в том, что обвинения против компании в целом основаны исключительно на желании Демократической партии объяснить свое поражение на выборах, уверен политолог. Фракция не хочет признавать собственные промахи, а пытается дискредитировать избирательную систему в стране, списывая все на внешнее вмешательство. Это также подтверждает привлечение к расследованию Мюллера. Как ранее рассказывали адвокаты Concord, нет никаких оснований для того, чтобы этим делом занимался спецпрокурор.

Однако его назначили в обход всех американских законов. И демократы расслабились, положившись на репутацию американской системы правосудия в мире. Но их ждало разочарование. Россия не захотела безропотно принимать обвинения. Она потребовала улики, которых, возможно, и не существует. Иначе Мюллер давно обнародовал бы их.