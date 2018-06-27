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9:59   27 Июня 2018
Россия

Более 63 тысяч человек остались без света в Петропавловске-Камчатском

Более 63 тысяч человек остались без света в Петропавловске-Камчатском

Порядка 63 тысяч человек остались без электричества в Петропавловске-Камчатском. Причиной этого стала остановка турбины на ТЭЦ-2 из-за свища на трубопроводе.

Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас на ТЭЦ специалисты запускают резервное оборудование. К 15.00 мск аварийно-восстановительные работы планируют завершить.

Без света остались 42 социально значимых объекта, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. Также под отключение попали 96 многоквартирных жилых домов.

Напомним, в воскресенье около 35 тысяч барнаульцев остались без электричества из-за разбушевавшегося шторма. Ураган оставил город частично без водоснабжения. Кроме того, в городе произошло несколько аварий, были повалены деревья, упал строительный кран.

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Автор: Виктория Разумовская
#мчс #россия #электричество #общество #петропавловск-камчасткий
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