Более 63 тысяч человек остались без света в Петропавловске-Камчатском

Порядка 63 тысяч человек остались без электричества в Петропавловске-Камчатском. Причиной этого стала остановка турбины на ТЭЦ-2 из-за свища на трубопроводе.

Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас на ТЭЦ специалисты запускают резервное оборудование. К 15.00 мск аварийно-восстановительные работы планируют завершить.

Без света остались 42 социально значимых объекта, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. Также под отключение попали 96 многоквартирных жилых домов.

Напомним, в воскресенье около 35 тысяч барнаульцев остались без электричества из-за разбушевавшегося шторма. Ураган оставил город частично без водоснабжения. Кроме того, в городе произошло несколько аварий, были повалены деревья, упал строительный кран.