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9:26   27 Июня 2018
Россия

Патрушев передал приглашение Путина главе Анголы посетить Россию

Патрушев передал приглашение Путина главе Анголы посетить Россию

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 27 июня, встретился с лидером Анголы Жоау Лоуренсу. Об этом сообщил пресс-секретарь Евгений Аношин.

Патрушев передал приглашение от президента Владимира Путина посетить Россию. Визит предлагают нанести до конца 2018 года.

Также секретарь СБ РФ подчеркнул, то какое внимание Путин уделяет развитию отношений РФ и Анголы.

Патрушев передал приглашение Путина главе Анголы посетить Россию

Патрушев и Лоуренсу во время переговоров обсудили перспективы сотрудничества обеих стран с возможным выводом их на стратегический уровень. Российская сторона подтвердила курс на «плотное и долгосрочное» взаимодействие с Анголой. Также Москва приветствовала решение Луанды помогать в решении конфликтов в Африке. Также Патрушев подчеркнул вклад африканской страны в интеграционные проблемы на континенте.

«Секретарь СБ РФ передал устное приглашение от Путина посетить РФ до конца текущего года», — отметил Аношин.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #патрушев #весь мир #ангола #совет безопасности рф
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