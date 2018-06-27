Российские военные обеспечивают безопасность на пункте пропуска рядом с Алеппо

Центр по примирению враждующих сторон Сирии (ЦПВС) сообщил, что российские военнослужащие обеспечивают безопасность на пункте пропуска Абу-Эд-Духур близ Алеппо. Через него местное население возвращается в свои дома.

Абу-Эд-Духур находится недалеко от границы провинций Алеппо и Идлиб. Он работает каждый день с утра и до позднего вечера. Все машины здесь проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов. Также досматривают людей и регистрируют их. После российская военная полиция сопровождает людей туда, где можно отдохнуть, сходить при необходимости к врачу.

В ближайшее время через пункт должны пройти не менее тысячи человек. Им обеспечена горячая пища, хлеб и предметы первой необходимости.

В Сирии запущен процесс восстановления после военных действий. Власти ремонтируют дороги, электросети. Восстанавливают школы, больницы. В районах, которые специалисты уже разминировали, разбирают завалы, чтобы начать реконструировать дома.