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ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

ЗакС Архангельска ввел налоговые льготы для лесопромышленников

 Ограничения на расчеты наличными‍ могут ввести в России

Ограничения на расчеты наличными‍ могут ввести в России
Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

Transparency International подала в суд на президента Украины из-за антикоррупционного бюро

 Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко

Доля рынка ЕС в торговле Украины превысила 40 процентов — Порошенко
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11:16   27 Июня 2018
Россия

Может быть, Ричард выберет тебя

Может быть, Ричард выберет тебя

Возьмите кота-солнце!

Кот Ричард - король-солнце. Благородство у него в крови, об этом говорят его манеры и внешность. Поворот головы, взмах хвостом, взгляд - он все делает с достоинством, вызывает уважение и нежность. Ну а как без нежности смотреть в его янтарные глаза, утопать руками в рыжей шерсти? 

Может быть, Ричард выберет тебя

Может быть, Ричард выберет тебя

Может быть, Ричард выберет тебя

Может быть, Ричард выберет тебя

Может быть, Ричард выберет тебя

Может быть, Ричард выберет тебя

Он ласков, но не назойлив. Избирателен в симпатиях.

Если вы хотите интеллигентного и утонченного друга — приходите в гости к Ричарду. Возможно, он выберет вас. Ричарду 4 года, он кастрирован, привит и воспитан. Чтобы познакомиться с ним, обращайтесь: 8-926-498-82-48 - Наталья, 8-905-590-39-50 - Елена

Ричард живет приюте в Зеленограде, в Москве, по опекой фонда «РЭЙ».

Фонд «РЭЙ» помогает бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся. Сейчас фонд поддерживает более 30 приютов Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности живут более 15 000 собак и кошек. Благотворители привозят корма и лекарства, помогают в лечении и поиске дома, а также проводят городские фестивали, посвященные дружбе животных и людей.

Подробнее о фонде «РЭЙ» можно узнать на сайте: https://rayfund.ru/.

Волонтеры помогают тем, кто не может просить о помощи, и приглашают всех делать это вместе! Помочь животным можно по ссылке:https://rayfund.ru/get_involved/donate/

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить. 

Каждую пятницу редакция ИА «Политика сегодня»  публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.

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Автор: Святослав Добрый
#кот
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