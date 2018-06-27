Может быть, Ричард выберет тебя

Возьмите кота-солнце!

Кот Ричард - король-солнце. Благородство у него в крови, об этом говорят его манеры и внешность. Поворот головы, взмах хвостом, взгляд - он все делает с достоинством, вызывает уважение и нежность. Ну а как без нежности смотреть в его янтарные глаза, утопать руками в рыжей шерсти?

Он ласков, но не назойлив. Избирателен в симпатиях.

Если вы хотите интеллигентного и утонченного друга — приходите в гости к Ричарду. Возможно, он выберет вас. Ричарду 4 года, он кастрирован, привит и воспитан. Чтобы познакомиться с ним, обращайтесь: 8-926-498-82-48 - Наталья, 8-905-590-39-50 - Елена

Ричард живет приюте в Зеленограде, в Москве, по опекой фонда «РЭЙ».

Фонд «РЭЙ» помогает бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся. Сейчас фонд поддерживает более 30 приютов Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, в которых в общей сложности живут более 15 000 собак и кошек. Благотворители привозят корма и лекарства, помогают в лечении и поиске дома, а также проводят городские фестивали, посвященные дружбе животных и людей.

Подробнее о фонде «РЭЙ» можно узнать на сайте: https://rayfund.ru/.

Волонтеры помогают тем, кто не может просить о помощи, и приглашают всех делать это вместе! Помочь животным можно по ссылке:https://rayfund.ru/get_involved/donate/

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить.

Каждую пятницу редакция ИА «Политика сегодня» публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.