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9:18   27 Июня 2018
Россия

«ВКонтакте» запустила VK Pay

«ВКонтакте» запустила VK Pay

Речь идет о сервисе для оплаты товаров и услуг с помощью аккаунта в социальной сети, объяснили в компании.

Вначале VK Pay опробуют владельцы групп «ВКонтакте», которые занимаются торговлей в интернете. Оплатить товар в такой группе станет возможным с помощью банковской карты. При этом комиссию покупателю платить не придется.

Кроме того, узнали в ТАСС, руководство социальной сети хочет развивать площадку электронной торговли. Так, «ВКонтакте» позволит партнерам продвигать на ней свои товары и услуги.

Согласно изначальным условиям, максимально разрешенную сумму транзакции через VK Pay установили на уровне 60 тысяч рублей. Тем временем вывести разрешается не более 200 тысяч рублей в месяц.

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Автор: Юлия Халус
#россия #интернет #общество #вконтакте #vk pay
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