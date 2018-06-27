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 Суд в США запретил разлучать нелегалов и их детей

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 Суд в США запретил разлучать нелегалов и их детей

Суд в США запретил разлучать нелегалов и их детей
9:12   27 Июня 2018
Весь мир

Суд в США запретил разлучать нелегалов и их детей

Суд в США запретил разлучать нелегалов и их детей

Американское правительство не имеет права разлучать с детьми нарушителей миграционного законодательства. Такое решение вынес федеральный суд Южного округа штата Калифорния, передает CNN.

Согласно постановлению суда, сотрудники миграционных служб обязаны прекратить так действовать и начать работу по воссоединению семей. Иск подал Американский союз защиты гражданских свобод. Считается, что это одна из самых влиятельных правозащитных организаций.

Представители союза написали на своей страничке в твиттере: «Мы только что одержали крупную победу в нашей борьбе за воссоединение семей».

 

Минюст в апреле объявил о политике «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства. Взрослых арестовывали и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в центры содержания. С конца апреля около 2,3 тысячи детей разлучили с их родными. Это вызвало серьезную критику со стороны многих политиков.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #дети #сша #мигранты #общество #нелегалы
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