Суд в США запретил разлучать нелегалов и их детей

Американское правительство не имеет права разлучать с детьми нарушителей миграционного законодательства. Такое решение вынес федеральный суд Южного округа штата Калифорния, передает CNN.

Согласно постановлению суда, сотрудники миграционных служб обязаны прекратить так действовать и начать работу по воссоединению семей. Иск подал Американский союз защиты гражданских свобод. Считается, что это одна из самых влиятельных правозащитных организаций.

Представители союза написали на своей страничке в твиттере: «Мы только что одержали крупную победу в нашей борьбе за воссоединение семей».

BREAKING: We just won a big victory in our fight to reunite families! We'll have more information soon. #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/IL4N57lL57 — ACLU (@ACLU) June 27, 2018

Минюст в апреле объявил о политике «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства. Взрослых арестовывали и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в центры содержания. С конца апреля около 2,3 тысячи детей разлучили с их родными. Это вызвало серьезную критику со стороны многих политиков.