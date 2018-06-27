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8:42   27 Июня 2018
Россия

СМИ: Власти отказались от идеи продажи лекарств в продуктовых

СМИ: Власти отказались от идеи продажи лекарств в продуктовых

Власти прекратили работать над проектом закона, который разрешал бы продажу безрецептурных лекарств в обычных продовольственных магазинах.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в ходе общественного обсуждения законопроект получил много отрицательных отзывов. После этого Минпромторг обратился к правительству с предложением приостановить работу над ним.  

Документ разработали в 2017 году по поручению тогда еще первого вице-премьера Игоря Шувалова. Тогда власти рассуждали, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности. Кроме того, Минпромторг отметил, что это поможет развить конкуренцию на фармацевтическом рынке и приведет к снижению цен на некоторые лекарства. 

Согласно законопроекту, ритейлеры, имея лицензию, смогли бы продавать безрецептурные препараты. Получить лицензию могло бы юрлицо. Позже поступило предложение начать продавать лекарства вовсе без лицензии.  

Некоторые считают, что проект отменили из-за ухода Шувалова из правительства, который активно продвигал его.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #медицина #здравоохранение #минпромторг #лекарства
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