Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись в РФ из Сирии

В Россию вернулись еще два вертолета Ка-52, которые выполняли боевые задачи в Сирии. Их перевез самолет военно-транспортной авиации.

Ранее в пункты постоянной дислокации в России вернулись 13 летательных аппаратов. Также из Сирии прибыли экипажи, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.

До этого в начале недели Минобороны сообщило, что два Ка-52 подготовили для отправки в Россию на аэродроме Хмеймим. Их перевез домой грузовой самолет Ан-124 «Руслан».

Ранее стало известно, что более 20 тысяч человек вернулись в свои дома в провинции Алеппо. Они ушли отсюда около семи лет назад, когда территорию захватили боевики. После освобождения города правительство Сирии и российские военные начали восстанавливать мирную жизнь. Местные власти отремонтировали дороги, наладили регулярные поставки продуктов, провели новые электросети.