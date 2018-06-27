Первый светофор для велосипедистов заработал в Петербурге

В центре Петербурга установили первый светофор для велосипедистов, сообщает пресс-служба комитета городской транспортной инфраструктуры.

Светофор, регулирующий движение велосипедов, появился на Морской набережной. Его установили в рамках реализации проекта по строительству продолжения набережной Макарова. Подрядчиком выступает ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Светофоры для велосипедистов устанавливают у пешеходных переходов, которые расположены на пути велодорожек. До конца года власти города определят, сколько нужно установить светофоров для велосипедистов.