Московское метро в ночь на четверг продлит работу до 3:00

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо продолжат работу до 3:00 в ночь со среды на четверг.

Заммера столицы по опросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля все станции метро и МЦК будут работать до трех ночи.

В эти дни будут проводиться вечерние матчи. Чиновник отмечает, что решение связано с тем, что смотрящие поздний матч на стадионе болельщики не беспокоились о том, как добраться домой.

Также в связи с проведением в среду матча между сборными Бразилии и Сербии временно изменится режим работы станции «Спартак». Движение транспорта возле стадиона будет ограничено,