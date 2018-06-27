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Московское метро в ночь на четверг продлит работу до 3:00
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7:46   27 Июня 2018
Россия

Московское метро в ночь на четверг продлит работу до 3:00

Московское метро в ночь на четверг продлит работу до 3:00

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо продолжат работу до 3:00 в ночь со среды на четверг.

Заммера столицы по опросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля все станции метро и МЦК будут работать до трех ночи.

В эти дни будут проводиться вечерние матчи. Чиновник отмечает, что решение связано с тем, что смотрящие поздний матч на стадионе болельщики не беспокоились о том, как добраться домой.

Также в связи с проведением в среду матча между сборными Бразилии и Сербии временно изменится режим работы станции «Спартак». Движение транспорта возле стадиона будет ограничено,

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Автор: Олег Королев
#москва #метро #чм-2018
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