Поток пассажиров в московском метро с начала ЧМ-2018 возрос на 3,2 процента
Гости ЧМ-2018 наиболее часто используют центральные станции московского метро.
Глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что транспортная инфраструктура столицы справляется с возросшим на 3,2 процента пассажиропотоком.
Таким образом, пассажиропоток в метро возрос на 2,6 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чиновник отметил, что после матчей болельщики покидают стадионы на общественном транспорте в течение часа.
По словам Ликсутова, в понедельник метро и МЦК воспользовались почти 7,8 миллионов пассажиров, что на 328 тысячи больше, чем в понедельник на прошлой неделе.