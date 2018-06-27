Поток пассажиров в московском метро с начала ЧМ-2018 возрос на 3,2 процента

Гости ЧМ-2018 наиболее часто используют центральные станции московского метро.

Глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что транспортная инфраструктура столицы справляется с возросшим на 3,2 процента пассажиропотоком.

Таким образом, пассажиропоток в метро возрос на 2,6 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чиновник отметил, что после матчей болельщики покидают стадионы на общественном транспорте в течение часа.

По словам Ликсутова, в понедельник метро и МЦК воспользовались почти 7,8 миллионов пассажиров, что на 328 тысячи больше, чем в понедельник на прошлой неделе.