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7:34   27 Июня 2018
Россия

Поток пассажиров в московском метро с начала ЧМ-2018 возрос на 3,2 процента

Поток пассажиров в московском метро с начала ЧМ-2018 возрос на 3,2 процента

Гости ЧМ-2018 наиболее часто используют центральные станции московского метро.

Глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что транспортная инфраструктура столицы справляется с возросшим на 3,2 процента пассажиропотоком.

Таким образом, пассажиропоток в метро возрос на 2,6 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чиновник отметил, что после матчей болельщики покидают стадионы на общественном транспорте в течение часа.

По словам Ликсутова, в понедельник метро и МЦК воспользовались почти 7,8 миллионов пассажиров, что на 328 тысячи больше, чем в понедельник на прошлой неделе. 

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Автор: Олег Королев
#москва #метро #чм-2018 #москвасейчас #москвасегодня
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