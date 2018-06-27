Министерство финансов Украины отчиталось об уровне дефицита бюджета страны

Минфин Украины сообщил, что дефицит бюджета страны в январе-мае текущего года составил 9,2 миллиардов гривен.

В соответствии с опубликованными данными, расходы за данный период составили 379,9 миллиардов гривен, что на 26,6 процента выше показателя за аналогичный период период минувшего года.

Расходы по общему фонду возросли на 24,8 процентов, до 354,1 миллиарда гривен.

В прошлом году бюджет страны за период с января по май свели с профицитом 26,5 миллиарда гривен.

Украинское министерство финансов отмечает рост доходов бюджета на 13,5 процентов, до 369,7 миллиардов гривен. Доходы общего фонда возросли на 22,7 процента - до 337,7 миллиардов гривен.