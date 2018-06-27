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6:44   27 Июня 2018
Весь мир

Ряд поселков в Гватемале объявили необитаемыми после извержения Фуэго

Ряд поселков в Гватемале объявили необитаемыми после извержения Фуэго

Ряд населенных пунктов и зон в районе вулкана Фуэго в Гватемале объявлены опасными для жизни, сообщает гватемальская Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

Извержение произошло третьего июня. Жертвами стихии стали 120 человек, еще 189 числятся пропавшими без вести. Ранения получили 57 человек, было разрушено 186 домов.

Портал Prensa Libre сообщает, что всего в районе вулкана выявлено 172 поселка, проживание в которых может быть опасным. На данный момент решение принято по двум из них, а также по нескольким зонам возле Фуэго. Опасность для людей представляет выпадение пепла, потоки вулканической грязи и наводнения.

После решения о прекращении поисков правительство заявли о намерении объявить район зоны извержения вулкана зоной массового захоронения. Окончательное решение примут местные власти.

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Автор: Олег Королев
#гватемала #фуэго
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