Мы в соц.сетях:
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

 В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

 В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
6:24   27 Июня 2018
Россия

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Синоптики уведомили жителей Красноярска о режиме «черного неба» в связи с ухудшением метеоусловий, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сообщении говорится, что до семи вечера четверга в Красноярске ожидаются метеорологические условия, которые не способствуют благоприятному рассеиванию вредных примесей в воздухе.

В течение минувшего года и с начала текущего режим «черного неба» вводился в городе несколько раз. Жители города неоднократно жаловались на серый туман и неприятный запах.

В феврале во время визита в Красноярск российский президент Владимир Путин сообщил, что 36 процентов всех выбросов в атмосферу приходится на автопарк, 29 процентов - на алюминиевый комбинат, остальное приходится на ТЭЦ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#красноярск #режим черного неба #режим нму #метеоусловия
Выбор редакции
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским Россия
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
На состояние в поселке Якорная Щель Лазаревского района пожаловались президенту Путина. Глава региона обещает заняться им, когда земля перейдет с собственность города.
19:19   26 Июня 2018
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Самое читаемое
Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

 Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

Спецпрокурор США Мюллер незаконно занял пост — юристы

 Вашингтон не исключает демонтаж МКС

Вашингтон не исключает демонтаж МКС