Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Синоптики уведомили жителей Красноярска о режиме «черного неба» в связи с ухудшением метеоусловий, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сообщении говорится, что до семи вечера четверга в Красноярске ожидаются метеорологические условия, которые не способствуют благоприятному рассеиванию вредных примесей в воздухе.

В течение минувшего года и с начала текущего режим «черного неба» вводился в городе несколько раз. Жители города неоднократно жаловались на серый туман и неприятный запах.

В феврале во время визита в Красноярск российский президент Владимир Путин сообщил, что 36 процентов всех выбросов в атмосферу приходится на автопарк, 29 процентов - на алюминиевый комбинат, остальное приходится на ТЭЦ.