СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

Объем выданных населению России кредитов достиг в текущем году 12,8 триллионов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова.

Таким образом, на каждого жителя России в среднем приходится 87 тысяч рублей.

Наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 217 тысяч рублей и в Ханты-Мансийском автономном округе — 196 тысяч рублей.

Наименьший показатель - у жителей Крыма, Чечни и Севастополя. Он варьируется от десяти до 18 тысяч рублей.

В конце мая ЦБ сообщил о значительном росте объемов выдачи ипотеки в январе - апреле текущего года года.