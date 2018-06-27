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СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

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Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

 В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
6:05   27 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

Объем выданных населению России кредитов достиг в текущем году 12,8 триллионов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова.

Таким образом, на каждого жителя России в среднем приходится 87 тысяч рублей.

Наибольший показатель закредитованности на человека зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 217 тысяч рублей и в Ханты-Мансийском автономном округе — 196 тысяч рублей.

Наименьший показатель - у жителей Крыма, Чечни и Севастополя. Он варьируется от десяти до 18 тысяч рублей.

В конце мая  ЦБ сообщил о значительном росте объемов выдачи ипотеки в январе - апреле текущего года года.

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Автор: Олег Королев
#россияне #кредиты
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