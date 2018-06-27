В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В юго-западной части сирийской провинции Алеппо более 20 тысяч человек вернулись в дома, сообщил журналистам местный шейх Абдулла Дандаль.

Жителям региона пришлось покинуть свои дома около семи лет назад - когда туда пришли боевики. После освобождения территорий сирийское правительство при поддержке российских военных проведет подготовку к восстановлению мирной жизни.

Местные власти отремонтировали дороги между населенными пунктами. После этого они наладили регулярные поставки продуктов и привели в порядок электросети. На данный момент идет подготовка к восстановлению жилых домов.

Дандаль сообщил, что являясь старейшиной данного района, он принял решение работать вместе с российским Центром по примирению сторон.

По его словам, два раза неделю власти провинции и представители России собираются в региональном правительстве, где обсуждают ход работ и возвращение беженцев. В ходе заседаний решения принимаются незамедлительно, отметил шейх.