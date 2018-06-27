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 В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

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 СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

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Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

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 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

 В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
5:44   27 Июня 2018
Весь мир

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В юго-западной части сирийской провинции Алеппо более 20 тысяч человек вернулись в дома, сообщил журналистам местный шейх Абдулла Дандаль.

Жителям региона пришлось покинуть свои дома около семи лет назад - когда туда пришли боевики. После освобождения территорий сирийское правительство при поддержке российских военных проведет подготовку к восстановлению мирной жизни.

Местные власти отремонтировали дороги между населенными пунктами. После этого они наладили регулярные поставки продуктов и привели в порядок электросети. На данный момент  идет подготовка к восстановлению жилых домов.

Дандаль сообщил, что являясь старейшиной данного района, он принял решение работать вместе с российским Центром по примирению сторон.

По его словам, два раза неделю власти провинции и представители России собираются в региональном правительстве, где обсуждают ход работ и возвращение беженцев. В ходе заседаний решения принимаются незамедлительно, отметил шейх.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо #беженцы
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