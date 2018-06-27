Катар не беспокоят санкции США против российского энергосектора

Американские санкции в отношении России не повлияли на сотрудничество Дохи и Москвы, заявил Саад Шерида аль-Кааби, президент и генеральный директор компании Qatargas.

Глава катарской компании ответил отрицательно на вопрос о том, беспокоит ли Катар факт санкций за сотрудничество с Россией.

Аль-Кааби сообщил, что у ближневосточного государства хорошее сотрудничество с российской стороной. По его словам, речь идет о большом количестве нефтегазовых компаний, как российских, так и других.

Гендиректор Qatargas отметил, что расширение сотрудничества идет, но об этом сведения не распространяются. Он подчеркнул, что Россия является важнейшей страной, и у Дохи имеется с Москвой «хорошее сотрудничество».