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Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

Режим «черного неба» объявлен в Красноярске

 СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

 В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома

В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
5:25   27 Июня 2018
Весь мир

Катар не беспокоят санкции США против российского энергосектора

Катар не беспокоят санкции США против российского энергосектора

Американские санкции в отношении России не повлияли на сотрудничество Дохи и Москвы, заявил Саад Шерида аль-Кааби, президент и генеральный директор компании Qatargas.

Глава катарской компании ответил отрицательно на вопрос о том, беспокоит ли Катар факт санкций за сотрудничество с Россией.

Аль-Кааби сообщил, что у ближневосточного государства хорошее сотрудничество с российской стороной. По его словам, речь идет о большом количестве нефтегазовых компаний, как российских, так и других.

Гендиректор Qatargas отметил, что расширение сотрудничества идет, но об этом сведения не распространяются. Он подчеркнул, что Россия является важнейшей страной, и у Дохи имеется с Москвой «хорошее сотрудничество».

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Автор: Олег Королев
#сша #антироссийские санкции #катар
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