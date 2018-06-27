Россиянин Никулин отказался признавать свою вину в американском суде

Обвиняемый в США во взломе соцсетей россиянин Евгений Никулин отказался признавать свою вину, заявил его адвокат Аркадий Бух.

Защитник рассказал РИА «Новости» об итогах прошедших в среду слушаний. По его словам, судья определила график дальнейшего процесса, формальностей и подачи петиций.

Бух сообщил, что процесс завершится судом присяжных, который состоится 28 января следующего года. Он уточнил, что дата предложена защитой. В понедельник прокуратура может предложить иную.

Чешская полиция, сотрудничая с ФБР, задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года, а затем переправила в США. Россиянина обвиняют во взломе соцсети LinkedIn и сервисов Dropbox и Formspring.