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 СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

СМИ: Россияне получили кредиты на общую сумму 12,8 триллионов рублей

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В сирийской провинции Алеппо 20 тысяч человек вернулись в свои дома
5:06   27 Июня 2018
Весь мир

Россиянин Никулин отказался признавать свою вину в американском суде

Россиянин Никулин отказался признавать свою вину в американском суде

Обвиняемый в США во взломе соцсетей россиянин Евгений Никулин отказался признавать свою вину, заявил его адвокат Аркадий Бух.

Защитник рассказал РИА «Новости» об итогах прошедших в среду слушаний. По его словам, судья определила график дальнейшего процесса, формальностей и подачи петиций.

Бух сообщил, что процесс завершится судом присяжных, который состоится 28 января следующего года. Он уточнил, что дата предложена защитой. В понедельник прокуратура может предложить иную.

Чешская полиция, сотрудничая с ФБР, задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года, а затем переправила в США. Россиянина обвиняют во взломе соцсети LinkedIn и сервисов  Dropbox и Formspring.

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Автор: Олег Королев
#никулин #американский суд #взлом соцсетей
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