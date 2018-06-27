Инвесторы могут сместить Цукерберга с поста главы Facebook

Крупные инвесторы Facebook, владеющие акциями компании, намерены добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления.

По информации BusinessInsider, инвесторы все более недовольны тем, как основатель Facebook руководит соцсетью. Разочарование владельцев акций выросло на фоне сообщений иоб использовании платформы для влияния на американские выборы и сведений о безнаказанном сборе данных пользователей компанией Cambridge Analytica.

Инвесторы считают, что проблемы возникли из-за способа управления соцсетью. По их мнению, должной реакции на проблемы не последовало, поскольку структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и главы правления.

Держатели акций открыто требуют, чтобы Цукерберг покинул должность, а на его место был назначен независимый исполнительный директор.