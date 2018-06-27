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 Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет

Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет
Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

 Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

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 Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет

Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет
4:25   27 Июня 2018
Весь мир

Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет

Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет

Палестинские боевики выпустили из сектора Газа девять ракет, сообщает пресс-служба армии Израиля.

Информации о материальном ущербе, пострадавших и ответе израильской стороны сведений пока не поступало.

В пресс-релизе отмечается, что система противоракетной обороны Израиля перехватила перехватила одну ракету из девяти запущенных.

На юге Израиля из-за обстрелов сработали сирены воздушной тревоги, которые призывали местных жителей спрятаться в бомбоубежищах.

Ранее сообщалось, что сирена сработала в регионе Шаар-ха-Негев.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль #ракеты
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