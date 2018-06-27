Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет

Палестинские боевики выпустили из сектора Газа девять ракет, сообщает пресс-служба армии Израиля.

Информации о материальном ущербе, пострадавших и ответе израильской стороны сведений пока не поступало.

В пресс-релизе отмечается, что система противоракетной обороны Израиля перехватила перехватила одну ракету из девяти запущенных.

На юге Израиля из-за обстрелов сработали сирены воздушной тревоги, которые призывали местных жителей спрятаться в бомбоубежищах.

Ранее сообщалось, что сирена сработала в регионе Шаар-ха-Негев.