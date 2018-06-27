Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский президент Петр Порошенко боится проведения любых выборов, поскольку видит свой реальный рейтинг. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Нардеп отметил, что если Порошенко сам сложит полномочия, то принимать участие во внеочередных выборах президента он не сможет. По его мнению, на это политическим оппонентам украинского президента рассчитывать не стоит.

Мураев заявил, что Порошенко боится боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальные социологические данные и понимает положение дел в стране.

Нардеп отметил, что внеочередные парламентские выборы не должны проходить за полгода до президентских выборов, поскольку Порошенко может задействовать весь свой админресурс для получения максимального числа мест в Верховной раде.