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Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

 Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

Украинский депутат рассказал о страхе Порошенко перед выборами

 Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова
Инвесторы могут сместить Цукерберга с поста главы Facebook

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Боевики выпустили из сектора Газа по Израилю девять ракет
3:48   27 Июня 2018
Весь мир

Министр энергетики РФ Новак обсудил в США «Северный поток-2»

Министр энергетики РФ Новак обсудил в США «Северный поток-2»

Российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что обсуждал с американскими министрами вопрос строительства газопровода «Северный поток - 2».

По его словам, на встрече в США затрагивались вопросы относительно проекта. Стороны договорились и далее контактировать по данному вопросу.

Новак отметил, что речь шла о том, что что «Северный поток - 2» является экономически целесообразным для Европы. Заявлялось, что в целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей в экологически чистых энергоресурсах возможная реализация аналогичных инфраструктурных проектов должна быть построена на экономической основе, без различных политических оценок.

Вашингтон добивается, чтобы европейские страны отменили строительство проекта, мотивируя это необходимостью «диверсифицировать энергопоставки». При этом американская сторона активно продивагает собственный СПГ на рынке Европы.

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Автор: Олег Королев
#сша #новак #северный поток 2
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