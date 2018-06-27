Министр энергетики РФ Новак обсудил в США «Северный поток-2»

Российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что обсуждал с американскими министрами вопрос строительства газопровода «Северный поток - 2».

По его словам, на встрече в США затрагивались вопросы относительно проекта. Стороны договорились и далее контактировать по данному вопросу.

Новак отметил, что речь шла о том, что что «Северный поток - 2» является экономически целесообразным для Европы. Заявлялось, что в целях энергобезопасности Европы и обеспечения потребностей в экологически чистых энергоресурсах возможная реализация аналогичных инфраструктурных проектов должна быть построена на экономической основе, без различных политических оценок.

Вашингтон добивается, чтобы европейские страны отменили строительство проекта, мотивируя это необходимостью «диверсифицировать энергопоставки». При этом американская сторона активно продивагает собственный СПГ на рынке Европы.