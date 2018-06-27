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Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

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Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

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3:26   27 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

На конференции ОБСЕ в Киеве мужчина в украинской военной форме рассказал, что лично перевозил взрывчатку для последующего совершения режиссером Олегом Сенцовым теракта в Крыму,

Вышедший на сцену мужчина заявил, что в 2014 году он ввез на полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. Украинские СМИ отмечают, что речь идет о взрывчатке.

Мужчина заявил, что перевозил предмет на собственном автомобиле, на котором переправлял украинских военных. Он отметил, что в один из таких моментов он обеспечил неких отдельных людей.

Выступающий рассказал, что решил заявит об этом, чтобы СБУ выявило людей, сдавших Сенцова российским правоохранителей. Также он отметил, что режиссер обладает некой информацией, обнародование которой не выгодно Киеву.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #теракт #взрывчатка #олег сенцов
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