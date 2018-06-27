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3:01   27 Июня 2018
Весь мир

Новак обсудил с министрами из США остановленные из-за санкций проекты

Новак обсудил с министрами из США остановленные из-за санкций проекты

Российский министр энергетики Александр Новак обсудил с главной министерства энергетики США Риком Перри и главой Минфина США Стивеном Мнучиным проекты, прекращенные американскими компаниями из-за санкций против РФ.

По его словам, в амерканском министерстве энергетики прошла встреча с Перри. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между обеими странами в области энергетики и текущая ситуация в данной сфере.

Новак отметил, что речь шла об участии и работе в России таких американских компаний, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell. Также поднимался вопрос влияния антироссийских санкций на данные корпорации.

На встрече с Мнучиным также обсуждались конкретные проекты, которые пришлось остановить американским компаниям из-за санкций.

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Автор: Олег Королев
#сша #антироссийские санкции #новак #американские министры
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