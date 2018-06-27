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Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

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Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

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2:53   27 Июня 2018
Россия

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны со стадиона в Санкт-Петербурге, где ему стало плохо после матча Аргентина – Нигерия, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает источник Информационного агентства «Политика Сегодня».

Отмечается, что Марадоне, который остро переживал напряженный матч между своей национальной сборной и командой Нигерии, в котором решалась судьба аргентинской команды относительно выхода в плей-офф, действительно почувствовал себя плохо по окончании игры и ему потребовалась помощь медиков. Однако прибывшие медработники оказали ему помощь прямо на трибунах стадиона, откуда он ушел самостоятельно. Госпитализация легендарному футболисту не потребовалась.

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Напомним: ранее сообщалось, что у Диего Марадоны после матча Аргентина – Нигерия произошел приступ стенокардии, в связи с чем его госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Матч между сборными Аргентины и Нигерии во вторник вечером завершился со счетом 2:1, что позволило аргентинцам занять второе место в группе D и с четырьмя очками выйти в 1/8 чемпионата мира.

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Автор: Александр Люблинский
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