Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

По территории Израиля из сектора Газа в ночь на среду запустили ракеты, сообщает пресс-служба израильской армии.

Об ущербе и жертвах инцидента не сообщается.

В Twitter армейской пресс-службы говорится, что после сообщений о сигналах тревоги в регионе Шаар-ха-Негев был зафиксирован пуск ракет с палестинской территории.

Во вторник израильские военные атаковали с воздуха в секторе Газа транспортное средство и вышку, которые использовала палестинская при запуске через границу горящих воздушных шаров.

Неделю назад сообщалось, что Израиль засек пуски 13 ракет из сектора Газа, При этом система ПРО «Железный купол» перехватило четыре снаряда.