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 Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа
Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

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Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

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 Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа
2:38   27 Июня 2018
Весь мир

Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Совместный иск от имени генеральных прокуроров 17 американских штатов в отношении администрации президента США Дональда Трампа был подан во вторник в окружной суд города Сиэтл.

Как сообщает Эй-би-си, иск на администрацию Трампа подан в связи с продвигаемой ею политикой «нулевой терпимости» к нелегальным мигрантам, подразумевающей разделение их семей. Иск подали представителе штатов Айова, Вашингтон, Вермонт, Виргиния, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Миннесота, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Северная Каролина.

Напомним: ранее президент США подписал указ, отменяющий практику разлучения семей нелегальных мигрантов, когда родители помещались под стражу, а дети – не подлежащие по законам США уголовной ответственности, отправлялись в специальные центры содержания несовершеннолетних. Однако правозащитники, поднявшие ранее волну возмущения, не прекратили критиковать политику властей.

 

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Автор: Александр Люблинский
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