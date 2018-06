Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Совместный иск от имени генеральных прокуроров 17 американских штатов в отношении администрации президента США Дональда Трампа был подан во вторник в окружной суд города Сиэтл.

Как сообщает Эй-би-си, иск на администрацию Трампа подан в связи с продвигаемой ею политикой «нулевой терпимости» к нелегальным мигрантам, подразумевающей разделение их семей. Иск подали представителе штатов Айова, Вашингтон, Вермонт, Виргиния, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Миннесота, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Северная Каролина.

Напомним: ранее президент США подписал указ, отменяющий практику разлучения семей нелегальных мигрантов, когда родители помещались под стражу, а дети – не подлежащие по законам США уголовной ответственности, отправлялись в специальные центры содержания несовершеннолетних. Однако правозащитники, поднявшие ранее волну возмущения, не прекратили критиковать политику властей.

JUST IN: 17 attorneys general, District of Columbia sue Trump administration over family separations."My office has not yet lost a lawsuit to the Trump Administration, and we do not intend to lose this one," WA Attorney General Bob Ferguson says. https://t.co/BXbsfvyWOz pic.twitter.com/yVISvmtaMR