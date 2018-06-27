Дания намерена приостановить реализацию проекта «Северный поток — 2»

Власти Дании собираются задержать строительство газопровода «Северный поток - 2», заявил датский премьер Ларс Люкке Расмуссен.

Парламент страны внес законодательные инициативы, которые позволят задерживать реализацию проекта или наложить вето.

Премьер-министр Дании считает, что «Северный поток - 2» геополитически привязан к Европе, и поэтому Копенгаген не может самостоятельно решать, нужно ли реализовывать проект.

Расмуссен заявил, что его страна пока не определилась, когда нужно принимать окончательное решением. По его словам, данный вопрос нужно вынести на европейский стол переговоров.

Также премьер предложил обсудить «Северный поток -2» на общеевропейском уровне, взвесить все риски и оценить роль Украины как транзитера топлива.