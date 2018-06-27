Мы в соц.сетях:
Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

 Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

 Украинский депутат обвинил Россию в создании «царства террора»

Украинский депутат обвинил Россию в создании «царства террора»
Новак обсудил с министрами из США остановленные из-за санкций проекты

Новак обсудил с министрами из США остановленные из-за санкций проекты

 Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа
Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

Источник: Марадоне оказали помощь прямо на стадионе

 Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

Украинский военный рассказал о перевозке взрывчатки для Сенцова

 Украинский депутат обвинил Россию в создании «царства террора»

Украинский депутат обвинил Россию в создании «царства террора»
Новак обсудил с министрами из США остановленные из-за санкций проекты

Новак обсудил с министрами из США остановленные из-за санкций проекты

 Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа

Генпрокуроры 17 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа
2:31   27 Июня 2018
Весь мир

Дания намерена приостановить реализацию проекта «Северный поток — 2»

Дания намерена приостановить реализацию проекта «Северный поток — 2»

Власти Дании собираются задержать строительство газопровода «Северный поток - 2», заявил датский премьер Ларс Люкке Расмуссен.

Парламент страны внес законодательные инициативы, которые позволят задерживать реализацию проекта или наложить вето.

Премьер-министр Дании считает, что «Северный поток - 2» геополитически привязан к Европе, и поэтому Копенгаген не может самостоятельно решать, нужно ли реализовывать проект.

Расмуссен заявил, что его страна пока не определилась, когда нужно принимать окончательное решением. По его словам, данный вопрос нужно вынести на европейский стол переговоров.

Также премьер предложил обсудить «Северный поток -2» на общеевропейском уровне, взвесить все риски и оценить роль Украины как транзитера топлива.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дания #расмуссен #северный поток 2
Выбор редакции
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским Россия
Власти Кубани благоустроят пляж с «прямой линии», когда он станет сочинским
На состояние в поселке Якорная Щель Лазаревского района пожаловались президенту Путина. Глава региона обещает заняться им, когда земля перейдет с собственность города.
19:19   26 Июня 2018
Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов Россия

Национальный родительский комитет предлагает пожизненно сажать педофилов

17:20   26 Июня 2018
Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН Россия

Национальный антинаркотический союз оценил помощь РКН

16:37   26 Июня 2018
Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие Россия

Вечно обиженный Яшин так оправдывает свое бездействие

14:11   26 Июня 2018
Самое читаемое
Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

Россия приступила к созданию сверхтяжелого транспортного самолета

 СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

СМИ: Австрийские предприниматели недовольны последствиями санкций против РФ

 Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Фургон протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

 Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя

Задержанный на Украине журналист Примаков: Жаль людей, которые так ведут себя