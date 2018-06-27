Украинский депутат обвинил Россию в создании «царства террора»

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал о «царстве террора» в Донбассе.

В эфире украинского телевидения парламентарий заявил, что боевые действия на юго-востоке Украины привели к тому, что многие жители данного региона покинули дома. При этом ответственность за массовую миграцию Геращенко возложил на Москву.

По словам нардепа, большая часть жителей Донбасса решили переехать в РФ. Геращенко заявил, что «хорошие люди» уехали на территорию Украины.

Депутат подчеркивает, что официально зарегистрировано более полутора миллионов беженцев с Донбассе. При этом неофициально эти данные могут достигать двух миллионов.

Парламентарий отметил, что беженцам пришлось уехать с данной территории, поскольку там российские власти якобы устроили «царство террора».